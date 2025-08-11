Wirbel um Kriegsrelikte am Grazer Flughafen-Areal

Aber einen Schritt zurück: Das Mega-PV-Projekt – es ist Teil des „Photovoltaik-Masterplans“ der Stadt Graz – sorgte schon vor Monaten für Aufregung bei Umweltschützern und dem Grazer Naturschutzbeirat. Denn durch die Errichtung der Sonnenstrom-Anlage auf einer Fläche von 17 Hektar würde das Refugium geschützter Vogelarten – beobachtet wurden Feldlerche, Rebhuhn und sogar der scheue Wachtelkönig – gestört. Und nun wären gefährliche Kriegsrelikte ein weiteres Hindernis. Was sagt der Graz Airport dazu?