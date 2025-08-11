Wirbel um Kriegsrelikte am Grazer Flughafen-Areal

Naturschützern ist die am Grazer Flughafen geplante große PV-Anlage ja schon lange ein Dorn im Auge, jetzt sehen Kritiker ein neuerliches Bauhindernis: Im Boden des Areals, auf dem das Projekt entstehen soll, könnten nämlich Fliegerbomben schlummern! Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig beruhigt.
Kritiker eines geplanten Photovoltaik-Projektes am Grazer Flughafen wittern Morgenluft. Denn aktuell machen Gerüchte die Runde, die für Zündstoff sorgen: Im Erdreich des Thalerhof-Areals sollen Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern, die das Bauvorhaben natürlich ins Wanken bringen könnten!
Aber einen Schritt zurück: Das Mega-PV-Projekt – es ist Teil des „Photovoltaik-Masterplans“ der Stadt Graz – sorgte schon vor Monaten für Aufregung bei Umweltschützern und dem Grazer Naturschutzbeirat. Denn durch die Errichtung der Sonnenstrom-Anlage auf einer Fläche von 17 Hektar würde das Refugium geschützter Vogelarten – beobachtet wurden Feldlerche, Rebhuhn und sogar der scheue Wachtelkönig – gestört. Und nun wären gefährliche Kriegsrelikte ein weiteres Hindernis. Was sagt der Graz Airport dazu?
„Dass die eine oder andere Fliegerbombe im Boden sein könnte, ist möglich, dass es viele sind, ist aber sehr unwahrscheinlich“, berichtet Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig der „Krone“. Etwaige Funde würden das Projekt jedenfalls nicht behindern. Hingegen gäbe es eine Vielzahl von metallischen Objekten am Gebiet, auf dem die PV-Anlage geplant sei.
Fässer und Teile von Flak-Gestellen im Boden
„Hier gab es militärische Einrichtungen. Es sind noch Fässer und Teile von Flak-Gestellen und von Autos im Boden“, so Löschnig. Diese wurden damals in Bombenkratern entsorgt. Genau erkenne man die Objekte freilich nur, wenn sie freigelegt würden. Sollten Sprenggranaten oder Stabrohrbomben entdeckt werden, werde sofort der Entminungsdienst eingeschaltet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.