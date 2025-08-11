Nach Rapid-Pleite hatte Sturm goldenen Auftritt

Trainingszentrum in Graz-Messendorf nach dem 1:2 gegen Rapid. Ein Vater zeigt seiner kleinen Tochter gerade ihr erstes Sturm-Training. Begeisterte Blicke, Aufregung pur. „Wer jetzt nach dem zweiten Spiel in Panik verfällt, dem kann man eh nicht mehr helfen“, meint der Herr Papa zur „Krone“. Bei ihm ist die Pleite demnach schon abgehakt.