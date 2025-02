Liebesgrüße werden immer öfter geliefert

Umsatzbringer Valentinstag

Für Andreas Pomper, Berufsgruppensprecher der Gärtner und Floristen im Burgenland, ist der „Tag der Liebe“ traditionell der erste große Umsatzbringer im Jahr. In seiner Gärtnerei in Güssing geben die Kunden durchschnittlich 30 bis 40 Euro für einen Blumenstrauß aus. Überraschend ist, dass sich immer mehr dafür entscheiden, ihre Blumensträuße für den Valentinstag im Voraus zu bestellen. „Wir merken, dass viele schon gezielt die Wochen davor zu uns in die Gärtnerei kommen und sich ihren Strauß zusammenstellen lassen“, sagt Pomper.