Ortschef Steiner als starke Stimme in Europa

Nominiert wurde der Eisenstädter Bürgermeister vom Österreichischen Städtebund, bei dem er Vizepräsident ist. Schon in dieser Funktion saß er bei Finanzausgleichsverhandlungen mit am Tisch. Die ersten Sitzungen des Ausschusses der Regionen in der neuen Mandatsperiode finden in der nächsten Woche statt.