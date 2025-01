Diebe flüchten mit vollen Einkaufswägen aus Markt

„Frechheit siegt“, dachten sich offenbar drei Ladendiebe, welche in Oberwart auf „Einkaufstour“ unterwegs waren. Nachdem sie schon bei einem anderen Geschäft unbemerkt Waren im Wert von mehr als 1500 Euro mitgehen hatten lassen, begaben sie sich in einen Supermarkt im Bezirksvorort. Wie ganz normale Kunden fuhren sie mit zwei Einkaufswägen durch die Gänge und füllten diese an, bis fast nichts mehr hineinpasste.