Wie funktioniert ein SCR-Katalysator mit AdBlue?

Allerdings ist der konstruktive und technische Aufwand für die Integration eines SCR-Systems in Fahrzeuge nicht unerheblich. Dies gilt auch für die Kosten, die im Pkw-Bereich in der Regel im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Unter anderem aufgrund der Mehrkosten haben viele Automobilhersteller kleinere Baureihen mit Dieselantrieb aus dem Programm genommen, da die SCR-Technologie die Herstellungskosten in diesen preissensiblen Marktsegmenten gegenüber dem Kunden in schwer vermittelbare Höhen treibt.