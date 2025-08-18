Disqualifiziert, weil er nach erstem Satz duschte

„Ein anderer Vater legte Protest ein“

So sieht es auch Günther Matzinger, der bei den Paralympics 2012 in London Gold über 400 m und 800 Meter gewann. Der Salzburger, der mit einer Dysmelie des rechten Unterarms geboren wurde, hatte ein ähnlich verrücktes Erlebnis wie Onea: „Als ich vor vielen Jahren bei den Staatsmeisterschaften der Nichtbehinderten über 400 Meter gelaufen bin, legte der Vater eines anderen Teilnehmers Protest ein, weil ich beim Start nicht gemäß der Regel beide Hände am Boden hatte. Aber die Wettkampfrichter haben ihm sehr schnell den Wind aus den Segeln genommen.“