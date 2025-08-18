US-Immobilienmarkt ächzt wegen hoher Zinsen

Das ist die größte Herausforderung

„Die Erschwinglichkeit bleibt die größte Herausforderung für den Immobilienmarkt“, sagte NAHB-Experte Buddy Hughes. „Die Bauunternehmer haben zudem mit Problemen auf der Angebotsseite zu kämpfen, darunter der anhaltende Ärger über regulatorische Vorschriften bei der Erschließung von Bauland und dem Bau von Häusern.“ Die Hypothekenzinsen hatten zuletzt Anzeichen einer Entspannung gezeigt. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek fiel vergangene Woche auf 6,58 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit vergangenem Oktober.