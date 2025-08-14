Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch

Diese Geräte ist so ungewöhnlich, dass wir uns zuerst nicht hundertprozentig sicher waren, ob die Flugaufnahmen nicht KI-generiert waren. Doch jetzt steht fest: Das Airbike von Volonaut ist echt – und es hat auch einen Verkaufspreis. Der ist aber leider heftig …
Das im Frühjahr 2025 vorgestellte „Flugmotorrad“ Volonaut Airbike hat nun einen offiziellen Preis: 880.000 US-Dollar soll der einsitzige Luftikus kosten, was umgerechnet rund 755.000 Euro entspricht.
Wer Interesse an einem Airbike hat, muss sich zunächst einen der limitierten Produktionsslots mit einer Reservierung in Höhe von 2000 Dollar sichern. Vor dem Produktionsstart wird in einem zweiten Schritt eine Kaution von 80.000 Dollar fällig. Wenn das Fluggerät fertiggestellt ist, muss der Kunde die restlichen 798.000 Dollar zahlen. In einer Volonaut-Niederlassung in den USA erhält der Kunde neben seinem Airbike auch ein Flugtraining.
Das Airbike ist ein ultraleichter Einsitzer aus Carbon, auf dem der Pilot eine Position ähnlich wie auf einem Motorrad einnimmt. Im Gegensatz zu den in der jüngeren Vergangenheit häufig vorgestellten eVTOLs setzt dieses Fluggerät nicht auf elektrisch betriebene Rotoren, sondern auf eine kleine, lenkbare Turbine. Laut seinem Entwickler wiegt das Airbike dadurch etwa siebenmal weniger als ein herkömmliches Motorrad, also rund 30 bis 40 Kilogramm.
Das Funktionsprinzip ähnelt damit dem eines Jetpack-Raketenanzugs. Die Turbine wird allerdings nicht direkt per Hand gesteuert, sondern über einen Flugcomputer, der sie automatisch ausrichtet und damit für die nötige Balance während des Flugs sorgt. Anders als der bis zu 200 km/h schnelle Prototyp soll das Serien-Airbike auf 102 km/h limitiert sein, um die Kriterien für eine Zulassung als Ultraleichtflugzeug zu erfüllen.
Weit kommt man damit allerdings nicht – die maximale Flugdauer soll zehn Minuten betragen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.