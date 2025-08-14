Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch

Wer Interesse an einem Airbike hat, muss sich zunächst einen der limitierten Produktionsslots mit einer Reservierung in Höhe von 2000 Dollar sichern. Vor dem Produktionsstart wird in einem zweiten Schritt eine Kaution von 80.000 Dollar fällig. Wenn das Fluggerät fertiggestellt ist, muss der Kunde die restlichen 798.000 Dollar zahlen. In einer Volonaut-Niederlassung in den USA erhält der Kunde neben seinem Airbike auch ein Flugtraining.