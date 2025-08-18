Vorteilswelt
Dieter Kalt

„Auch die Putzfrauen haben Anteil am Erfolg“

Eishockey
18.08.2025 18:30
Erfolg auf dem Eis ist Teamarbeit.
Erfolg auf dem Eis ist Teamarbeit.(Bild: GEPA)

Dieter Kalt weiß, wie es geht. Neunmal stemmte er in seiner Karriere einen Pokal als Eishockey-Meister. Mittlerweile ist der 51-Jährige als Motivationsredner im Einsatz und macht darauf aufmerksam, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. 

Als Dieter Kalt seinen Laptop samt Beamer für einen Motivations-Vortrag bei den Vienna Capitals aufbaut, tätigen die Reinigungskräfte in der Steffl Arena gerade letzte Handgriffe. Kalt nickt den Damen freundlich zu. „Wenn man Erfolg als Gesamtes betrachtet, dann haben auch die Putzfrauen hier ihren Anteil daran. Jedes Detail ist wichtig.“

