A2-Karambolage: Eisenstange löste Dominoeffekt aus

Am Montagnachmittag, rund 24 Stunden nach der verhängnisvollen Kettenreaktion, brachte die steirische Polizei etwas mehr Klarheit in den Unfallhergang. Alles begann damit, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn Wien eine Eisenstange verlor. Der 43-jährige Lenker eines Sattelfahrzeugs sah den Gegenstand nicht und fuhr darüber, wodurch der Treibstofftank aufgerissen wurde. Mindestens 150 Liter Diesel flossen aus und verteilten sich über mehrere Fahrspuren, das Unglück nahm seinen Lauf.