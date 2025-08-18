Felix Gall: „Ich habe die Tage ohne Rad genossen“
Nach Tour zur Vuelta
Mit Platz fünf fuhr Felix Gall bei der Tour de France das beste Ergebnis eines Österreichers seit fast 30 Jahren ein. Nur 27 Tage nach dem Finale in Paris nimmt Österreichs Radheld am Samstag in Turin die Spanien-Rundfahrt in Angriff. Die „Krone“ traf den Tiroler im Höhentrainingslager in Kühtai.
Felix Gall: Bist du fit für einen weiteren Husarenritt bei einer Grand Tour?
Krone: Ich bin eine mega Tour gefahren. Natürlich möchte ich jetzt auch eine gute Vuelta zeigen, aber ich werde mich deswegen nicht verrückt machen lassen. Das Gute ist, dass man mit einer Bergankunft am zweiten Tag gleich sieht, was los ist.
