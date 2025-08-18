Verletzt! Rapid-Verteidiger droht sogar Saison-Aus

DFB-Pokal LIVE: Rot-Weiß Essen gegen Dortmund
Rückschlag für Rapid! Die Truppe von Peter Stöger muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Jean Harisson Marcelin verzichten.
Der 25-jährige Defensivspieler zog sich beim torlosen Remis gegen den SCR Altach in der ersten Halbzeit eine sehr schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu, verkündete Rapid am Montagabend.
Saison-Aus droht
Marcelin wird damit mehrere Monate und damit möglicherweise bis zum Ende der noch jungen Saison 2025/26 ausfallen.
Der Franzose war in der Sommerpause von Beitar Jerusalem nach Wien gewechselt.
