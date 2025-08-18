Trotz gerissenem Kreuzband zum Sieg gerast
Motocross
Motocross-Fahrer Marcel Stauffer holte sich in der Schweizer einen weiteren Sieg. Der Nußdorfer war trotz gerissenem Kreuzband nicht zu stoppen.
Motocross-Fahrer Marcel Stauffer ist trotz gerissenem Kreuzband unaufhaltsam. Bei der Swiss MX Championship in Linden holte sich der Nußdorfer den Gesamtsieg.
Erst im Juli hat sich Stauffer Kreuz- und Seitenband gerissen. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hat er sich entschieden, auf eine Operation vorerst zu verzichten und die Verletzung konservativ zu behandeln. Solange er im Knie durch die Muskeln genug Stabilität hat, sollte es kein Problem sein – zumindest der Speed ist gar nicht eingeschränkt.
