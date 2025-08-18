Trotz gerissenem Kreuzband zum Sieg gerast

Erst im Juli hat sich Stauffer Kreuz- und Seitenband gerissen. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hat er sich entschieden, auf eine Operation vorerst zu verzichten und die Verletzung konservativ zu behandeln. Solange er im Knie durch die Muskeln genug Stabilität hat, sollte es kein Problem sein – zumindest der Speed ist gar nicht eingeschränkt.