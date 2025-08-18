Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für BTC, XRP und DOGE

Siton Mining startet Multi-Currency-Cloud-Mining

Wirtschaft
18.08.2025 19:22
Bezahlte Anzeige
(Bild: Siton Mining)

In einem volatilen Markt ist die Frage, wie eine stabile Wertsteigerung digitaler Vermögenswerte erreicht werden kann, zu einem wichtigen Anliegen globaler Investoren geworden. Als branchenführende Cloud-Mining-Plattform hat Siton Mining ein neues Multi-Currency-Cloud-Mining-System eingeführt und damit ein neues „Holding-and-Mining“-Modell für Nutzer geschaffen. So können digitale Währungen nicht mehr nur gehalten und auf Wertsteigerungen gewartet, sondern täglich stabil aufgewertet werden. 

Globale Bereitstellung unterstützt Multi-Currency-Mining.

Siton Mining unterstützt gängige Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDT, DOGE und XRP. Nutzer registrieren einfach ein Konto und wählen einen Vertrag aus, um problemlos mit dem Cloud-Mining zu beginnen und die automatische Wertsteigerung ihrer digitalen Assets zu genießen.

Vorteile der Plattform: Einfacheres und sichereres Mining

⦁ Tägliche Gewinnauszahlung

Durch die automatische Systemabrechnung werden Gewinne täglich eingezahlt, was eine flexible Auszahlung und Reinvestition ermöglicht.

⦁ Erstklassige Sicherheit

Die Plattform arbeitet mit McAfee® und Cloudflare® zusammen, um ein Sicherheitssystem auf Militärniveau zu entwickeln, das Benutzerdaten und -gelder vollständig schützt.

⦁ Niedrigbarriereverträge, für jeden zugänglich

Egal, ob Sie ein Kryptowährungs-Neuling oder ein erfahrener Investor sind, Sie können eine geeignete Mining-Lösung finden, um ein stabiles Wachstum zu erzielen.

⦁ Belohnungen für kontinuierliche Rückkehr

Neue Benutzer können sich registrieren und erhalten einen zufälligen Bonus von 10 bis 100 US-Dollar sowie zusätzliche 0,60 US-Dollar für tägliche Anmeldungen, was einen weiteren Anreiz für langfristige Investoren darstellt.

⦁ Stabiler Betrieb rund um die Uhr

Die Plattform nutzt über 200 globale Rechenzentren, um einen stabilen Mining-Betrieb zu gewährleisten, und bietet einen rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice, der Benutzerfragen beantwortet.

Starten Sie Ihr Cloud-Mining-Abenteuer in drei Schritten.

1. Registrieren Sie ein Konto.

Besuchen Sie die offizielle Website unter https://sitonmining.com oder laden Sie die offizielle App herunter, um die Registrierung schnell abzuschließen.

2. Wählen Sie einen Vertrag aus und investieren Sie Ihr Vermögen.

Wählen Sie Ihre Zielwährung und Ihren Vertragsplan und starten Sie das Cloud-Mining mit einem Klick.

3. Tägliche Abrechnung, jederzeit abhebbar.

Gewinne werden täglich gutgeschrieben. Heben Sie ab, wenn Ihr Konto 100 $ erreicht, oder reinvestieren Sie, um höhere Renditen zu erzielen. 

Anzeige der Erträge aus Anlageverträgen 

Sie fragen sich vielleicht: „Kann man damit wirklich Geld verdienen?“ Hier ist ein Beispiel für die offiziellen Daten von Siton Mining: 

⦁ Testplan für Anfänger

Investition: 100 $, Dauer: 2 Tage, Umsatz: 8 $, Gesamtnettogewinn: 100 $ + 8 $

⦁ iPollo V1

Investition: 500 $, Dauer: 5 Tage, Umsatz: 30 $, Gesamtnettogewinn: 500 $ + 30 $

⦁ WhatsMiner M60S+

Investition: 1000 $, Dauer: 10 Tage, Umsatz: 131 $, Gesamtnettogewinn: 1000 $ + 1131 $

⦁ Desiwe K10 Pro

Investition: 3500 $, Dauer: 16 Tage, Umsatz: 784 $, Gesamtnettogewinn: 3500 $ + 784 $

⦁ DragonBall KS6 Pro+

Investition: 7000 $, Dauer: 21 Tage, Umsatz: 2205 $, Gesamtnettogewinn: 7000 $ + 2205 $

⦁ Jasminer X44-Q

Investition: 9800 $, Zeit: 26 Tage, Umsatz: 4051,32 $, Gesamtnettogewinn: 9800 $ + 4051,32 $. 

Die globale Reichweite von Siton Mining

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Siton Mining mit Hauptsitz in Großbritannien weltweit über 100 Mining-Farmen aufgebaut und verfügt über ein Benutzernetzwerk in über 180 Ländern mit über 9 Millionen registrierten Benutzern. Dank seiner Sicherheit, Stabilität und seines hochwertigen Services hat sich Siton Mining zu einem führenden Unternehmen der globalen Cloud-Mining-Branche entwickelt. 

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft der digitalen Wirtschaft nicht in kurzfristigen Spekulationen, sondern in kontinuierlicher Wertschöpfung liegt.“

Weitere Informationen finden Sie unter https://sitonmining.com oder kontaktieren Sie info@sitonmining.com, um Ihre Cloud-Mining-Gewinnreise zu beginnen.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
194.086 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
137.636 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Niederösterreich
Abzockversuch an „amtsbekannter“ Tankstelle
113.567 mal gelesen
Die Wienerin wurde bei ihrer „Tat“ von einer Überwachungskamera fotografiert. Im Bild unten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2016 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1613 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Wirtschaft
Für BTC, XRP und DOGE
Siton Mining startet Multi-Currency-Cloud-Mining
Stimmung im Keller
US-Immobilienmarkt ächzt wegen hoher Zinsen
Krone Plus Logo
Vorbilder in der EU
Wie Lebensmittel wieder billiger werden könnten
„Keine Notwendigkeit“
Richterin will Martin Puchers Aussage nicht hören
158 Mitarbeiter
Küchenhersteller Haka: 11,4 Mio. Euro Schulden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf