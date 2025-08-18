Siton Mining startet Multi-Currency-Cloud-Mining

In einem volatilen Markt ist die Frage, wie eine stabile Wertsteigerung digitaler Vermögenswerte erreicht werden kann, zu einem wichtigen Anliegen globaler Investoren geworden. Als branchenführende Cloud-Mining-Plattform hat Siton Mining ein neues Multi-Currency-Cloud-Mining-System eingeführt und damit ein neues „Holding-and-Mining“-Modell für Nutzer geschaffen. So können digitale Währungen nicht mehr nur gehalten und auf Wertsteigerungen gewartet, sondern täglich stabil aufgewertet werden.