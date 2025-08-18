Kane schlägt Alarm und fordert Bayern-Bosse heraus

Bayern-Stürmer Harry Kane schlägt Alarm! Trotz des Gewinns des Supercups am Sonntag gegen Stuttgart fordert der England-Kapitän rasches Handeln seiner Sport-Bosse!
„Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler.“, sagte Kane nach dem 2:1 gegen Stuttgart – und fordert damit indirekt Max Eberl und Christoph Freund zum Handeln auf.
Und die nackten Zahlen geben dem 32-jährigen Torjäger sogar recht! Denn nach den Abgängen von Kingsley Coman (für 35 Millionen Euro zu Al Nassr), Leroy Sané (ablösefrei zu Galatasaray Istanbul), Thomas Müller (ablösefrei zu Vancouver Whitecaps) und dem verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala scheint die Personaldecke vor allem in der Offensive dünn. Zumal lediglich Luiz Diaz (für 67 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool) lediglich ein echter Neuzugang zu verbuchen ist.
Dazu kommt: Der Transfer von Wunschspieler Nick Woltemade scheint endgültig vom Tisch zu sein. Und auch die Verhandlungen mit Chelsea-Star Christopher Nkunku gerieten zuletzt ins Stocken.
„Die Quantität ist jetzt geringer“
Sportdirektor Christoph Freund: „Durch die Verletzung von Jamal Musiala sind wir von der Anzahl natürlich anders aufgestellt als letztes Jahr. Die Qualität ist trotzdem sehr, sehr hoch, die Quantität ist jetzt geringer und es sind noch zwei Wochen Transferzeit. Wir halten die Augen jetzt natürlich offen und wollen nichts ausschließen.“
