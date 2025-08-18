Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das gabs noch nie!

Kane schlägt Alarm und fordert Bayern-Bosse heraus

Fußball International
18.08.2025 19:09
Harry Kane nimmt Sport-Boss Max Eberl in die Pflicht.
Harry Kane nimmt Sport-Boss Max Eberl in die Pflicht.(Bild: Krone KREATIV/AFP or licensors)

Bayern-Stürmer Harry Kane schlägt Alarm! Trotz des Gewinns des Supercups am Sonntag gegen Stuttgart fordert der England-Kapitän rasches Handeln seiner Sport-Bosse!

0 Kommentare

„Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler.“, sagte Kane nach dem 2:1 gegen Stuttgart – und fordert damit indirekt Max Eberl und Christoph Freund zum Handeln auf.

Luiz Diaz
Luiz Diaz(Bild: EPA/MICHAELA STACHE)

Und die nackten Zahlen geben dem 32-jährigen Torjäger sogar recht! Denn nach den Abgängen von Kingsley Coman (für 35 Millionen Euro zu Al Nassr), Leroy Sané (ablösefrei zu Galatasaray Istanbul), Thomas Müller (ablösefrei zu Vancouver Whitecaps) und dem verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala scheint die Personaldecke vor allem in der Offensive dünn. Zumal lediglich Luiz Diaz (für 67 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool) lediglich ein echter Neuzugang zu verbuchen ist. 

Dazu kommt: Der Transfer von Wunschspieler Nick Woltemade scheint endgültig vom Tisch zu sein. Und auch die Verhandlungen mit Chelsea-Star Christopher Nkunku gerieten zuletzt ins Stocken. 

Christoph Freund
Christoph Freund(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Die Quantität ist jetzt geringer“
Sportdirektor Christoph Freund: „Durch die Verletzung von Jamal Musiala sind wir von der Anzahl natürlich anders aufgestellt als letztes Jahr. Die Qualität ist trotzdem sehr, sehr hoch, die Quantität ist jetzt geringer und es sind noch zwei Wochen Transferzeit. Wir halten die Augen jetzt natürlich offen und wollen nichts ausschließen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
194.086 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
137.636 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Niederösterreich
Abzockversuch an „amtsbekannter“ Tankstelle
113.567 mal gelesen
Die Wienerin wurde bei ihrer „Tat“ von einer Überwachungskamera fotografiert. Im Bild unten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2016 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1613 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Fußball International
DFB-Cup-TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Rot-Weiß Essen gegen Dortmund!
Das gabs noch nie!
Kane schlägt Alarm und fordert Bayern-Bosse heraus
„Noch nie erlebt“
„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos
Vertrags-Causa
Klage zu Transferregeln: Diarra fordert 65 Mille
Supertor zählt nicht
Müller trifft spektakulär – jubelt aber unnötig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf