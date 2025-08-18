Bub auf Fahrrad von Pkw erfasst: Schwer verletzt

Mit mutmaßlich schweren Verletzungen hat eine Unachtsamkeit im Straßenverkehr für einen Elfjährigen in der Südsteiermark geendet: Er wurde auf dem Fahrrad auf der Landesstraße in Schwarzautal von einem Pkw erfasst und über die Windschutzscheibe geschleudert.
Laut Zeugenaussagen wollte der Elfjährige am Montag gegen 16.45 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts kommend die L624 überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Querverkehr. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision.
Der Bub kam mit ersten Einschätzungen zufolge schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zu liegen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief laut Polizei negativ.
