Bub auf Fahrrad von Pkw erfasst: Schwer verletzt

Laut Zeugenaussagen wollte der Elfjährige am Montag gegen 16.45 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts kommend die L624 überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Querverkehr. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision.