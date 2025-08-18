LIVE ab 20.45 Uhr: Rot-Weiß Essen gegen Dortmund!

Die Frage nach der Favoritenrolle braucht vor dem Duell von Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund nicht wirklich lange erörtert zu werden: Nicht nur, dass der BVB allein dank des Status als Bundesligist über den Drittligisten aus Essen zu stellen ist, auch konnten die Hausherren in ihrer Geschichte noch nie (!) über einen Pflichtspiel-Erfolg gegen Dortmund jubeln.