LIVE ab 20.45 Uhr: Rot-Weiß Essen gegen Dortmund!

Erste Runde im Ringen um den DFB-Pokal: Drittligist Rot-Weiß-Essen empfängt Borussia Dortmund. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die Frage nach der Favoritenrolle braucht vor dem Duell von Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund nicht wirklich lange erörtert zu werden: Nicht nur, dass der BVB allein dank des Status als Bundesligist über den Drittligisten aus Essen zu stellen ist, auch konnten die Hausherren in ihrer Geschichte noch nie (!) über einen Pflichtspiel-Erfolg gegen Dortmund jubeln.
Jüngste Duelle gingen an Dortmund
Bei insgesamt zehn Aufeinandertreffen in Bundesliga und DFB-Cup gewannen die Dortmunder sieben Mal, gerade zwei Mal errangen die Essener ein Remis gegen den Lokalrivalen aus dem Ruhrpott. Auch in den beiden jüngsten (Cup-)Duellen im August 2008 sowie im August 1982 setzte sich der BVB durch – jeweils mit 3:1 ...
