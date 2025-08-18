„Lage in Afghanistan bricht mir das Herz“

Sie kämpft seit der Machtübernahme der Taliban für Aufmerksamkeit für ihr Land: Manizha Bakhtari ist afghanische Botschafterin in Österreich, jedoch von dem Regime in ihrem Heimatland nicht anerkannt. Der Kinofilm „Die letzte Botschafterin“ zeigt jetzt, wie sie sich vor allem für Frauenrechte in ihrem Heimatland einsetzt: „Es ist eine extreme Situation für Mädchen und Frauen. Sie haben starke Einschränkungen bei ihrer Bildung und ihren Grundrechten erlitten. Es ist ein Apartheid-System des Geschlechts. Das bricht mir das Herz.“