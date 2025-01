Warum manches Haus von den Flammen verschont blieb

Mehr als 12.000 Gebäude sind den Bränden in Los Angeles bislang zum Opfer gefallen, ganze Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt. Doch inmitten der Zerstörung finden sich immer wieder Häuser, die wie durch ein Wunder unversehrt geblieben sind. Krone+ über die von Verschwörungstheoretikern vermuteten Gründe – und was tatsächlich dahintersteckt.