Klimagerät im Schlafzimmer geht in Flammen auf

Mehr als nur eine Schrecksekunde erlebte eine Familie am Mittwochmorgen in der Feldkircher Kaiserstraße in Vorarlberg. Gegen 6 Uhr wurde das Klimagerät in einem Schlafzimmer in ihrer Wohnung so heiß, dass es sich entzündete. Die Flammen griffen sogar auf ein daneben stehendes Bett über.
Dichter Qualm sorgte dafür, dass der Rauchmelder in der Wohnung anging, die Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, flüchtete schließlich ins Freie und verständigte die Feuerwehr.
Feuer gelöscht, Wohnung entlüftet
Kurz nach dem Eintreffen hatten die Florianijünger der Feuerwehren Altenstadt und Gisingen den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung wurde mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen.
Da die vier Bewohner zuvor einiges an Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Kaiserstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt, es gab eine örtliche Umleitung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.