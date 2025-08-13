Vorteilswelt
Familie in Spital

Klimagerät im Schlafzimmer geht in Flammen auf

Vorarlberg
13.08.2025 10:55
Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.
Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.(Bild: Mathis Fotografie)

Mehr als nur eine Schrecksekunde erlebte eine Familie am Mittwochmorgen in der Feldkircher Kaiserstraße in Vorarlberg. Gegen 6 Uhr wurde das Klimagerät in einem Schlafzimmer in ihrer Wohnung so heiß, dass es sich entzündete. Die Flammen griffen sogar auf ein daneben stehendes Bett über. 

Dichter Qualm sorgte dafür, dass der Rauchmelder in der Wohnung anging, die Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, flüchtete schließlich ins Freie und verständigte die Feuerwehr.

Feuer gelöscht, Wohnung entlüftet
Kurz nach dem Eintreffen hatten die Florianijünger der Feuerwehren Altenstadt und Gisingen den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung wurde mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. 

Da die vier Bewohner zuvor einiges an Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Kaiserstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt, es gab eine örtliche Umleitung.

Vorarlberg
