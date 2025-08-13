Klimagerät im Schlafzimmer geht in Flammen auf

Dichter Qualm sorgte dafür, dass der Rauchmelder in der Wohnung anging, die Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, flüchtete schließlich ins Freie und verständigte die Feuerwehr.

Feuer gelöscht, Wohnung entlüftet

Kurz nach dem Eintreffen hatten die Florianijünger der Feuerwehren Altenstadt und Gisingen den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung wurde mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen.