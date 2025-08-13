Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kicker wehrt sich nun

„Hunde-Skandal“ schlägt in Deutschland hohe Wellen

Fußball International
13.08.2025 12:26
Schalke-Profi Moussa Sylla setzt sich rund um den „Hunde-Skandal“ nun zur Wehr!
Schalke-Profi Moussa Sylla setzt sich rund um den „Hunde-Skandal“ nun zur Wehr!(Bild: Malte Ossowski / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Aufregung um Schalke-Profi Moussa Sylla und Hund „Ghosty“. Nachdem deutsche Medien darüber berichtet haben, dass der Profi-Fußballer den American Bully Anfang Juni einfach abgeschoben habe, wehrt sich der 25-Jährige nun und lässt über seinen Anwalt ausrichten: „Medien haben unbegründete und manipulierte Anschuldigungen verbreitet.“ Doch es ist wohl noch nicht der Schlusspunkt in der Causa. 

0 Kommentare

Es ist das nächste Kapitel im „Hunde-Skandal“ über den „WAZ“ und „Bild“ zuletzt berichtet haben. Demnach hat Schalke-Kicker Sylla seinen offenbar illegal nach Deutschland eingeführten Hund Anfang Juni bei einer Betreuerin abgegeben. „Ghosty“, wie er genannt wird, ist ein Mischling mit viel American-Staffordshire-Anteil, weshalb er laut Gesetz als „gefährlicher Hund“ gilt. Ohne Papiere hätte er demnach gar nicht eingeführt werden dürfen. Neben behördlichem Aufwand drohe Sylla deshalb eine Geld- oder gar Freiheitsstrafe.

Moussa Sylla (links) wechselte im vergangenen Jahr zu Schalke.
Moussa Sylla (links) wechselte im vergangenen Jahr zu Schalke.(Bild: AFP/APA/GAIZKA IROZ)

Über einen Schalke-Mitarbeiter habe der Spieler der Betreuerin offenbar ausrichten lassen, dass er „keine Verwendung“ mehr für das Tier habe. Seit einigen Tagen ist der Hund nun in einem Tierheim in Essen. Dort hat er offenbar auch einen neuen Namen erhalten. 

Lesen Sie auch:
Schalke-Trainer Miron Muslic hat auf Gelsenkirchen einen Traumstart hingelegt. 
Stadion eskaliert
Hype um Coach Muslic: „Boss-Jubel“ begeistert Fans
04.08.2025

Heftige Vorwürfe gegen Sylla, gegen die sich der 25-Jährige nun zur Wehr setzt. Über seinen Anwalt lässt er ausrichten: „Seit mehreren Tagen sind Herr Moussa Sylla und seine Familie Ziel einer Medienkampagne, die auf falschen, verzerrten und aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen basiert. Ohne eine gründliche Überprüfung der Fakten durchzuführen, haben die Medien unbegründete und manipulierte Anschuldigungen verbreitet, die von der Betreuerin des Hundes Ghost stammen, dessen richtiger Name Luffy ist.“

Sylla erhebt selbst Vorwürfe
Der Schalke-Kicker erhebt zudem selbst Vorwürfe gegen die Betreuerin: „Sie hat sich bewusst dafür entschieden, jeglichen Kontakt zur Familie Sylla abzubrechen, obwohl diese wiederholt darum gebeten hat, ihr Tier zurückzubekommen.“

Damit nicht genug, Sylla lässt über seinen Anwalt noch ausrichten: „Es muss unbedingt betont werden, dass Ghost niemals ausgesetzt wurde. Diese Betreuerin hält den Hund sowie alle offiziellen Dokumente, die ihn betreffen, unrechtmäßig zurück, um in ungerechtfertigter Weise ihr Eigentumsrecht geltend zu machen. Darüber hinaus hat dieselbe Betreuerin eine Geldsumme, getarnt als Spende an ihren Tierschutzverein, als Bedingung dafür verlangt, dass meine Mandanten ihren Hund zurückerhalten.“ Ein neuer Aspekt in der Causa, die dadurch sicher noch nicht abgeschlossen ist. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Legende Toni Polster
„Aus im Europacup wäre für Austria der Super-GAU“
Kicker wehrt sich nun
„Hunde-Skandal“ schlägt in Deutschland hohe Wellen
Frisch verlobt, aber:
So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall
Klub hat Großes vor
Nächster Spanier! Wechsel von Europameister fix
Was ist noch geplant?
Ansage von Alaba-Berater: „Behauptung nicht wahr!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf