Brände: Tausende müssen in Griechenland fliehen

Feuerfront auf Zakynthos

Auch auf der Insel Zakynthos brennt es – die Feuerfront soll mittlerweile 20 Kilometer lang sein, berichtete der Nachrichtensender ERTNews. Insgesamt sind laut Feuerwehr in den vergangenen 48 Stunden landesweit 152 Brände ausgebrochen – rund 4900 Feuerwehrleute sind im Einsatz, schreibt „Kathimerini“. Bis zum Einbruch der Dunkelheit seien zudem 62 Löschhubschrauber und -flugzeuge Einsätze geflogen. Wegen der zahlreichen Brände hat Griechenland bereits vier Flugzeuge über den EU-Katastrophenschutz angefordert.