„Kanu des Manitu“: „Bitte sag‘ nicht Indianer!“

Abseits der Diskussionen, was im Humor heute erlaubt ist, und was nicht, ist „Das Kanu des Manitu“ eine unterhaltsame Komödie geworden, die ohne viel Hintergrundinformation einfach in das neue Abenteuer von Ranger (Christian Tramitz) und Abahachi (Herbig) einsteigt, als wäre nicht fast ein Vierteljahrhundert vergangen. Es gilt auch in der Fortsetzung, so gemeine wie patscherte Fieslinge zu bekämpfen, neu dabei ist Rangers erwachsene Tochter Mary. Die Fans wird auch das Wiedersehen mit Sky Du Mont freuen – und ein alberner Song, beigesteuert mit der Unterstützung von Stefan Raab, darf auch nicht fehlen.