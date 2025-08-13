Ein Toter und Schwerverletzter nach Gasexplosion

Bella Hadid: Kein BH, kein Shirt – aber dufte News
Am Mittwoch ist es in Mödling zu einer gefährlichen Gasexplosion gekommen. Ein Mitarbeiter von Wien Energie verlor dabei sein Leben, eine andere Person wurde schwer verletzt.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften steht derzeit im Großeinsatz an der Unglücksstelle. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich arbeiteten die Männer in einer Künette an einer Gasleitung, als es zur Explosion kam.
Schwerverletzer im Spital
Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Bislang ist noch unklar, warum es zu dem Gasaustritt gekommen ist. Die Bewohner der umliegenden Häuser wurden evakuiert.
