Dänischer Kronprinz Christian (19) ist vergeben!

Wer war die junge Dame? Angeblich heißt sie Emma, ist 21 und Tochter aus bestem Hause. Sie hat bereits einen Uni-Abschluss in Sydney in der Tasche, und soll gerne in Afrika unterwegs sein. Ein Kontinent, den auch Christian liebt. Er hat nach dem Schulabschluss mehrere Monate dort verbracht. Im Königshaus soll sie bereits angekommen sein: Schon im Frühjahr war sie Gast bei Isabellas 18. Geburtstag.