Dänischer Kronprinz Christian (19) ist vergeben!

Heißer Festival-Sommer in Dänemark! Während Prinzessin Isabella (18) beim Smukfest mit einem T-Shirt-Aufdruck „Ich F***ed him yesterday“ für offene Münder sorgte, knutschte ihr Bruder – Kronprinz Christian (19) – mitten in der Menge leidenschaftlich mit einer mysteriösen Schönheit!
Wer war die junge Dame? Angeblich heißt sie Emma, ist 21 und Tochter aus bestem Hause. Sie hat bereits einen Uni-Abschluss in Sydney in der Tasche, und soll gerne in Afrika unterwegs sein. Ein Kontinent, den auch Christian liebt. Er hat nach dem Schulabschluss mehrere Monate dort verbracht. Im Königshaus soll sie bereits angekommen sein: Schon im Frühjahr war sie Gast bei Isabellas 18. Geburtstag.
Reaktion des Königshauses?
Dänische Medien raunen: Die beiden sind seit mindestens einem Jahr liiert. Sogar ein gemeinsamer Ibiza-Trip soll schon im Liebesalbum stehen. Das Königshaus? Schweigt.
Christian feierte wild, Isabella provozierte – und ganz Dänemark redet jetzt nicht nur über das Shirt, sondern auch über den Royal-Kuss.
So geht‘s jetzt weiter
Darum wird es in nächster Zeit wohl auch ein wenig ruhiger werden. Denn für die jungen Royals ist der Sommer schon vorbei: Der Thronfolger setzt seine Militär-Ausbildung fort. Prinzessin Isabella macht im neuen Schuljahren ihren Abschluss am Øregård Gymnasium.
Die jüngeren Geschwister gehen eigene Wege. Während Prinz Vincent die Tranegårdsskolen besucht, ist seine Zwillingsschwester Prinzessin Josephine in ein Internat in Juelsminde in Jütland gezogen. Schulstart in Dänemark war am Montag.
