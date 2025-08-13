Trump gibt neue Details zu „Golden Dome“ bekannt

Raketenfeld im Mittleren Westen geplant

Zudem ist ein neues, großes Raketenfeld für Abfangraketen der nächsten Generation (NGI), die von Lockheed Martin hergestellt werden, im Mittleren Westen der USA geplant. Außerdem soll es elf Batterien mit Kurzstreckenraketen geben, die über das gesamte US-Festland, Alaska und Hawaii verteilt werden, ging aus einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Präsentation der US-Regierung mit dem Titel „Go Fast, Think Big!“ hervor, die bereits in der vergangenen Woche in Huntsville, Alabama, 3000 Vertretern von Rüstungsfirmen vorgestellt wurde.