Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frisch verlobt, aber:

So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall

Fußball International
13.08.2025 11:27
Cristiano Ronaldo (li.) und Georgina Rodríguez sind seit neun Jahren ein Paar.
Cristiano Ronaldo (li.) und Georgina Rodríguez sind seit neun Jahren ein Paar.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Alexandra BEIER, Vianney Le Caer/Invision/AP)

Cristiano Ronaldo und seine Georgina sind frisch verlobt und haben schon vor der Hochzeit geregelt, was im Falle einer Trennung passieren würde.

0 Kommentare

Nach neun Jahren Beziehung soll bei Cristiano Ronaldo und seiner Partnerin Georgina Rodriguez nun der nächste Schritt in Form einer Hochzeit folgen. Auf Instagram präsentierte die Lebensgefährtin des fünffachen Weltfußballers ihren beeindruckenden Diamantring und schrieb dazu: „Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben.“

Lesen Sie auch:
Ronaldo und seine Georgina
Riesiger Diamantring
Ronaldo und seine Georgina haben sich verlobt!
11.08.2025

100.000 Euro monatlich plus Villa
Wie die portugiesische Zeitschrift „TV GUIA“ berichtet, sollen die Vermögensverhältnisse für den Fall einer Trennung bereits geklärt sein. Demnach würde die 31-Jährige lebenslang knapp 100.000 Euro im Monat erhalten und zudem Eigentümerin von Ronaldos Luxusvilla in Madrid werden. Das 950 Quadratmeter große Anwesen auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück hatte Ronaldo 2010 für rund fünf Millionen Euro gekauft.

Klauseln seit Geburt der ersten Tochter
Die Ehe-Klauseln sollen direkt nach der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Alana Martina festgelegt worden sein, um Georgina finanzielle Sicherheit zu geben.

Für Ronaldo sind die Summen kein Problem: Der 40-Jährige verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Nassr bis 2027 und kassiert laut „The Sun“ jährlich 208 Millionen Euro. Das sind rund 17 Millionen Euro pro Monat bzw. 4,3 Millionen Euro pro Woche.

Im Gucci-Store kennengelernt
„CR7“ und das spanisch-argentinische Model haben sich Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid kennengelernt, in dem sie damals gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder groß, von denen zwei ihre leiblichen sind.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Fußball International
Frisch verlobt, aber:
So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall
Klub hat Großes vor
Nächster Spanier! Wechsel von Europameister fix
Was ist noch geplant?
Ansage von Alaba-Berater: „Behauptung nicht wahr!“
Ansage von Eberl:
„Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn …“
Option für Rangnick?
Kampf ums Team-Comeback: ÖFB-Legionär will zur WM!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf