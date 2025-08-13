So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall

Cristiano Ronaldo und seine Georgina sind frisch verlobt und haben schon vor der Hochzeit geregelt, was im Falle einer Trennung passieren würde.
Nach neun Jahren Beziehung soll bei Cristiano Ronaldo und seiner Partnerin Georgina Rodriguez nun der nächste Schritt in Form einer Hochzeit folgen. Auf Instagram präsentierte die Lebensgefährtin des fünffachen Weltfußballers ihren beeindruckenden Diamantring und schrieb dazu: „Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben.“
100.000 Euro monatlich plus Villa
Wie die portugiesische Zeitschrift „TV GUIA“ berichtet, sollen die Vermögensverhältnisse für den Fall einer Trennung bereits geklärt sein. Demnach würde die 31-Jährige lebenslang knapp 100.000 Euro im Monat erhalten und zudem Eigentümerin von Ronaldos Luxusvilla in Madrid werden. Das 950 Quadratmeter große Anwesen auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück hatte Ronaldo 2010 für rund fünf Millionen Euro gekauft.
Klauseln seit Geburt der ersten Tochter
Die Ehe-Klauseln sollen direkt nach der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Alana Martina festgelegt worden sein, um Georgina finanzielle Sicherheit zu geben.
Für Ronaldo sind die Summen kein Problem: Der 40-Jährige verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Nassr bis 2027 und kassiert laut „The Sun“ jährlich 208 Millionen Euro. Das sind rund 17 Millionen Euro pro Monat bzw. 4,3 Millionen Euro pro Woche.
Im Gucci-Store kennengelernt
„CR7“ und das spanisch-argentinische Model haben sich Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid kennengelernt, in dem sie damals gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder groß, von denen zwei ihre leiblichen sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.