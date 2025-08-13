So viel bekommt Ronaldos Georgina im Trennungsfall

100.000 Euro monatlich plus Villa

Wie die portugiesische Zeitschrift „TV GUIA“ berichtet, sollen die Vermögensverhältnisse für den Fall einer Trennung bereits geklärt sein. Demnach würde die 31-Jährige lebenslang knapp 100.000 Euro im Monat erhalten und zudem Eigentümerin von Ronaldos Luxusvilla in Madrid werden. Das 950 Quadratmeter große Anwesen auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück hatte Ronaldo 2010 für rund fünf Millionen Euro gekauft.