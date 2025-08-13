Dorf in England will Urlauber JD Vance loswerden

Auch der Trubel, den Vance mit seinem Aufenthalt verursacht, regt Einheimische auf. „Es handelt sich um einen massiven Eingriff. Es geht nicht nur darum, dass unser Leben gestört wird, sondern auch darum, wer er ist“, erklärte der Brite Jonathan Mazower seine Teilnahme an der Demo. „Ich und viele andere sind der Meinung, dass wir nicht zulassen können, dass so jemand in unser Dorf kommt, ohne öffentlich etwas dagegen zu sagen.“