Bella Hadid: Kein BH, kein Shirt – aber dufte News

Bella Hadid (28) präsentierte am Dienstag mit einer Reihe Instagramfotos ihren neuesten Duft – und ließ den BH weg! Auch ein T-Shirt oder Hemd fehlte irgendwie.
Stattdessen trug das Supermodel eine halbtransparente, goldene Mischung aus Schlauch-Schal und kurzem Poncho, dazu hüfttiefe Karo-Hosen. Bauchfrei, sexy, selbstbewusst!
Der neue Duft aus ihrer „Orebella“-Kollektion: ein „holzig-süß-fruchtiges Haut-Parfum“. Eine Ode an ihre „lebenslange Liebe Himbeersorbet“ und „das Ledermädchen“ in ihr.
Bella dankte ihren Fans: „Ihr haltet mich am Laufen – im Business und im Herzen.“ Ihre Parfum-Linie gibt’s bei Luxus-Händlern wie Selfridges.
Nebenbei macht Bella Karriere im Western-Sattel! Mit Cowboy-Boyfriend Adan Banuelos eroberte sie die US-Cutting-Szene – und holte 2024 den „Rookie of the Year“-Titel. Love-Story on top: Seit Valentinstag offiziell ein Paar. Auf Turnieren reiten sie Seite an Seite. Bella strahlt – auf dem Pferd und im Leben!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.