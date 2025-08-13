Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Halbnackt auf Insta

Bella Hadid: Kein BH, kein Shirt – aber dufte News

Star-Style
13.08.2025 11:49
Bella Hadid hat sommerlich gekleidet auf Instagram ihren neuen Duft vorgestellt.
Bella Hadid hat sommerlich gekleidet auf Instagram ihren neuen Duft vorgestellt.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/bellahadid)

Bella Hadid (28) präsentierte am Dienstag mit einer Reihe Instagramfotos ihren neuesten Duft – und ließ den BH weg! Auch ein T-Shirt oder Hemd fehlte irgendwie.

0 Kommentare

Stattdessen trug das Supermodel eine halbtransparente, goldene Mischung aus Schlauch-Schal und kurzem Poncho, dazu hüfttiefe Karo-Hosen. Bauchfrei, sexy, selbstbewusst!

Der neue Duft aus ihrer „Orebella“-Kollektion: ein „holzig-süß-fruchtiges Haut-Parfum“. Eine Ode an ihre „lebenslange Liebe Himbeersorbet“ und „das Ledermädchen“ in ihr.

Hadids neuer Duft riecht ihren Angaben zufolge nach Lychee, Himbeerblüte, Wildleder und ...
Hadids neuer Duft riecht ihren Angaben zufolge nach Lychee, Himbeerblüte, Wildleder und Labdanum.(Bild: www.instagram.com/bellahadid)

Bella dankte ihren Fans: „Ihr haltet mich am Laufen – im Business und im Herzen.“ Ihre Parfum-Linie gibt’s bei Luxus-Händlern wie Selfridges.

Nebenbei macht Bella Karriere im Western-Sattel! Mit Cowboy-Boyfriend Adan Banuelos eroberte sie die US-Cutting-Szene – und holte 2024 den „Rookie of the Year“-Titel. Love-Story on top: Seit Valentinstag offiziell ein Paar. Auf Turnieren reiten sie Seite an Seite. Bella strahlt – auf dem Pferd und im Leben!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Bella Hadid
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Star-Style
Halbnackt auf Insta
Bella Hadid: Kein BH, kein Shirt – aber dufte News
Sexy und edel
Victoria Swarovski verführerisch im Dirndl-Kleid
Wilde Mischung
Klum sorgt mit gewagtem Denim-Look für Aufsehen
Wie Lady Gaga
Jetzt tragen auch Almdudler-Flaschen Hoermanseder!
Atemberaubend schön
Eve Jobs‘ Brautkleid kostet mehr als 250 iPhones!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf