Müll-Chaos! Unsere Altkleider umrunden ganze Welt

„Wir spenden brav, wir glauben an Wiederverwertung – und werden dreist getäuscht.“ So bringen es die heimischen Regenbogenkämpfer auf Knopf und Naht. Tatsächlich hat Greenpeace jetzt mit einer aufwendigen GPS-Aktion aufgedeckt, dass unsere Altkleider weiter durch die Welt irren, als so manche Fernreisende.