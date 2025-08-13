Keine Strafe: Israelfahne in Wien heruntergerissen

Zeugin kommt nicht, Verurteilung unmöglich

Den angeklagten Ausruf will eine Zeugin gehört haben, die das auch bei der Polizei schilderte. Seitdem ist sie jedoch nicht mehr auffindbar. Drei Monate versuchte der Richter, die Frau zu laden. Ohne Erfolg. „Nur aufgrund einer verlesenen Aussage kann man niemanden verurteilen“, stellt Herr Rat fest. Außerdem: „Die Angeklagte hat von Israel und dem Konflikt wenig bis gar keine Ahnung“, folgert er nach einem ausführlichen Verfahren.