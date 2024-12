Schweinshaxn-Versteigerung am Silvestertag

Das Geld – je nach Größe und Stimmung 30 bis 100 Euro pro Schweinshaxe – kommt der Erhaltung der Filialkirche zugute. Das Gotteshaus ist Margaretha und Silvester geweiht. An der Decke sind Legenden um den Heiligen dargestellt. Dort ist auch zu lesen „Heiliger Sylvester, nach Maria der Staller Tröster!“, denn einst gehörte die Kirche von Lainach zur Pfarre Stall. Silvester – der Name leitet sich vom Lateinischen Silva für Wald ab und bedeutet somit Waldmann – war Papst und starb am 31. 12. 335.