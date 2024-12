Hier räumt ein Raser Polizei von der Überholspur

Wer es genau wissen will: Das Ganze trug sich am vergangenen Dienstag auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Grimmen Ost zu. Die Polizeibeamten überholten gerade mit 170 bis 180 km/h andere Autos, als die Scheinwerfer des Mercedes im Rückspiegel immer größer wurden – und über mehrere Hundert Meter auch so groß blieben.