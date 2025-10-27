Bärenangriffe: So sollen sich Japaner schützen

Darum kommt es immer häufiger zu Attacken

In Japan leben zwei Bärenarten – der Asiatische Schwarzbär (Kragenbär) und der größere Braunbär. Der Klimawandel und die Abwanderung der Bevölkerung aus ländlichen Regionen führen dazu, dass Bären immer häufiger bis in Wohngebiete vordringen, Menschen und sogar Geschäfte angreifen. Die Regierung will die Bärenpopulation stärker kontrollieren und mehr Jäger ausbilden, um die Gefahr zu reduzieren.