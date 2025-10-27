Goldgriff! Sturms Top-Juwel beginnt zu glänzen

Dieses Fußball-Talent macht Freude! Für Filip Rozga blätterte Meister Sturm im letzten Sommer rund zwei Millionen Euro hin. In Graz scheint der hoch veranlagte Youngster mehr und mehr aufzublühen. Assist gegen Celtic, Tor gegen den WAC. Warum ihn Kiteishvili stets an die Hand nimmt und welche Träume er verfolgt.