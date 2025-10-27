F1-Sensation: „Habe mir fast in die Hose gemacht“

Mit einer sensationellen Vorstellung und einem vierten Rang zeigte Oliver Bearman beim Großen Preis von Mexiko groß auf. „Ich habe mir fast in die Hose gemacht, als ich Seite an Seite mit Max Verstappen gefahren bin, aber es ist wirklich cool, Rad an Rad mit diesen Leuten zu fahren, die ich seit Beginn meiner Formel-1-Karriere genau verfolge“, jubelte der 20-jährige Brite.