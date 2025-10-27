F1-Sensation: „Habe mir fast in die Hose gemacht“

Mit einer sensationellen Vorstellung und einem vierten Rang zeigte Oliver Bearman beim Großen Preis von Mexiko groß auf. „Ich habe mir fast in die Hose gemacht, als ich Seite an Seite mit Max Verstappen gefahren bin, aber es ist wirklich cool, Rad an Rad mit diesen Leuten zu fahren, die ich seit Beginn meiner Formel-1-Karriere genau verfolge“, jubelte der 20-jährige Brite.
Er konnte es selbst nicht fassen! Oliver Bearman fuhr am Sonntag ein überragendes Rennen. Der Haas-Rookie verbesserte sich um fünf Positionen, ließ am Ende sogar WM-Leader Oscar Piastri (McLaren) hinter sich und wurde Vierter. Lange Zeit habe er die Stars im Rückspiegel gesehen: „Das war wahrscheinlich der größte Druck, den ich je in einem Rennen erlebt habe!“
Der Jungspund habe nicht erwartet, „in diesem Jahr oder in dieser Phase meiner Karriere gegen diese Top-Autos anzutreten“, so Bearman. „Aber es gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft, und hoffentlich wird das zur Normalität und bleibt keine einmalige Sache.“
Groß war die Begeiserterung auch seiner Herzdame: Bearmans Freundin Alicia Torriani kullerten nach dem Grand Prix die Freudentränen über Wangen.
„Großartiges Rennen und Ergebnis“
Lobeshymnen gab es von seinem Boss. „Was für ein großartiges Rennen und Ergebnis“, schwärmte Haas-Teamchef Ayao Komatsu von der Leistung seines Schützlings. „Ein riesiges Kompliment an das ganze Team. Wir wussten, dass ein großer Tag kommen würde, aber man kann ihn nicht erzwingen – man muss einfach fokussiert bleiben, und das haben wir getan.“
