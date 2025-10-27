Süßes oder Saures – alle warten auf „Heidiween“

Wenn es um Halloween geht, macht Heidi Klum niemand so schnell etwas vor. Nicht umsont wird sie die „Queen of Halloween“ genannt. Seit Jahren lädt sie am 31.Oktober zu ihrer spektakulären Party, und begeistert dabei mit aufwendigen Kostümen. Auch dieses Jahr können wir wieder gespannt sein – ein paar Hinweise gibt es schon. Bis es soweit ist, blicken wir auf die letzten Jahr zurück.
Heidi Klum beweist seit mittlerweile einem Viertel-Jahrhundert, dass Halloween ihr absoluter Lieblingsfeiertag ist. Jahr für Jahr lädt sie zu ihrer legendären Party am 31. Oktober. Was 2000 noch eine kleine Veranstaltung war, ist mittlerweile ein Fixpunkt in der Welt der Stars. Bei kaum einer Halloween-Feier wird bei der Wahl der Kostüme so tief in die Trickkiste gegriffen wie dort. Was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass Klum mit bestem Beispiel vorangeht.
Teilweise verbringt das Model stundenlang in der Maske, um ihre ausgefallenen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ob Make-Up, Bodysuits, Prothesen oder Bodypainting – kein Aufwand ist zu groß. Und das beweisen die Kostüme der letzten Jahre allemal.
Vergangenes Jahr waren Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz nicht von dieser Welt. Als ET, das Model trotzdem erkennbar durch die blonde Mähne, tauchten die Beiden bei der Party auf. Ein „sehr niedliches“ Kostüm, wie Heidi selbst sagte und sie erzählte auch, dass die Köpfe wahnsinnig schwer gewesen sein sollen.
Windel zur Sicherheit
Die Gesichter des Paares waren nur duch die Falten des Kostüms am Hals zu sehen und die Bewegungen des riesigen Kopfes wurden nach Angaben der „New York Times“ von einem Mitarbeiter ferngesteuert. Außerdem trug Klum, aufgrund der lange andauernden Transformation, Windeln für Erwachsene – nur um sicherzugehen.
2023 stolzierte das Model als Pfau verkleidet über den roten Teppich. Zehn Akrobaten des Cirque de Soleil halfen ihr dabei. Kaum zu erkennen war Tom Kaulitz, der passend als riesiges Ei verkleidet war. Von ihm waren nur Augen, Nase, Mund und die weißen Arme zu sehen.
In einem ihrer wohl skurrilsten Kostüme tauchte Heidi Klum 2022 auf. Nach zwei Jahren Corona-Pause wollte die 52-Jährige wohl besonders auffallen und verkleidete sich als riesiger Wurm. Anfangs sträubte sich Maskenbildner Mike Marino die Idee umzusetzen, doch Klum blieb hartnäckig. Und es zahlte sich aus: Nach monatelanger Arbeit wurde die Idee zur Wirklichkeit. Die ganze Verwandlung dauerte über zehn Stunden, trinken konnte das Model nur aus einem Strohhalm und auch der Weg zum WC war eine Aufgabe für sich.
2019 war ein Anblick zum Fürchten: Als Cyborg verkleidet mit sichtbarem Gehirn, heraushängenden Gedärmen und zahlreichen Drähten und Schläuchen sorgte Klum für eines ihrer schaurigsten Kostüme überhaupt. Ehemann Tom Kaulitz als angefressener Astronaut war dagegen noch harmlos.
Als Oger-Familie verkleidete sich das Ehepaar 2018 und machte damit für einen Abend aus Tom und Heidi „Shrek und Fiona“.
Heuriges Kostüm soll „besonders hässlich“ sein
Das fertige Kostüm hält Heidi immer bis zum großen Auftritt bei der Party geheim. Auf Instagram lässt sie trotzdem immer zumindest ein wenig hinter die Kulissen blicken und sorgt damit für Rätselraten bei ihren Fans.
Der erste Hinweis war ein Gesicht aus einer grauen, betonartigen Struktur, bei dem Augenbrauen, Iris und Pupillen fehlen. Danach folgte ein Bild, das den Abdruck ihres Rücken und Pos zeigt, und somit darauf hinweist, dass wir ernaut mit einem Ganzkörper-Kostüm rechnen können.
Klar ist: So süß wie letztes Jahr wird das heurige Kostüm keinesfalls, denn Heidi hat angekündigt, diesmal „besonders hässlich“ sein. Es bleibt also spannend.
