Putin besiegelt Partnerschaft mit Trumps Erzfeind

Seit einigen Wochen versenken die US-Streitkräfte vor der Küste Venezuelas immer wieder Schnellboote, die Drogen in die Vereinigten Staaten schmuggeln sollen. Maduro warnte zuletzt vor einer US-Intervention in dem südamerikanischen Land und ließ die Streitkräfte die Landesverteidigung trainieren. Neben Kuba, Nicaragua und China ist Russland der wichtigste Verbündete von Venezuela.