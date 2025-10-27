Litauen will Ballons aus Belarus jetzt abschießen

Land wehrt sich gegen „gezielte Provokationen“

Die Vorfälle reihen sich ein in eine Reihe von Provokationen in der Region: Litauen hatte erst kürzlich einen russischen Jet und ein Tankflugzeug aus Kaliningrad beim kurzzeitigen Eindringen in den Luftraum registriert. Auch andere europäische Flughäfen, etwa in Kopenhagen und München, berichteten in den letzten Wochen über Störungen durch Drohnen oder ähnliche Luftvorfälle.