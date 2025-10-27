Wieder ein Solo-Sechser im Burgenland

Zum Gewinn mit System

„Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06 – also mit zwei Bank- und sechs Wahlzahlen – und dieses System sorgte auch noch für acht Fünfer und sechs Vierer, was einen Zusatzgewinn von rund 10.500 Euro ergab“, teilen die österreichischen Lotterien mit. Ob es sich beim Glückspilz um einen Mann oder eine Frau handelt, steht nicht fest. Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte sich bis Sonntagnachmittag noch nicht gemeldet.