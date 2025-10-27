Warum „Jagdhund“ Max plötzlich eine Chance wittert

Lando Norris will nach der Gala beim Grand Prix von Mexiko, bei dem er die WM-Führung übernommen hat, weiter pushen. Warum es bei McLaren nach wie vor keine Stallorder gibt, wie sich Titelverteidiger Verstappen für die letzten Rennen des Formel-1-Jahres wappnet.
„Nur weil ich jetzt vorne liege, heißt das nicht, dass ich etwas an meiner Herangehensweise ändern werde. Ich versuche einfach so weiterzumachen, mich von Rennen zu Rennen neu zu fokussieren und das Beste aus mir herauszuholen. Und das ist mir hier in Mexiko ganz gut gelungen“, blieb Lando Norris nach seiner Triumphfahrt im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City auf dem Boden. Aber was ist passiert – wie gelang es Norris, in fünf Rennen einen Rückstand von 34 Punkten auf seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri nicht nur aufzuholen, nein, sogar die WM-Führung zu übernehmen?
