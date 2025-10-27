Vorteilswelt
Reinfried Herbst meint

Sölden war ein toller „Dosenöffner“ für den Winter

Sport-Mix
27.10.2025 18:30
Julia Scheib siegte im Riesentorlauf am Gletscher.
Julia Scheib siegte im Riesentorlauf am Gletscher.(Bild: Birbaumer Christof)

Besser kann es kaum losgehen! Am Gletscher in Sölden lief’s beim Weltcup-Auftakt für die österreichischen Skifahrer (fast) perfekt, da darf man sich als Fan auf einen tollen Winter freuen. Das sagt Reinfried Herbst, ehemaliger Weltklasse-Slalomfahrer.

Was für ein Start der Ski-Saison am Gletscher. Da ist einem richtig das Herz aufgegangen. Und alle rund ums österreichische Team können einmal entspannt durchschnaufen – Vorbereitung war top, die Form stimmt.

