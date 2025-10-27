Sölden war ein toller „Dosenöffner“ für den Winter

Besser kann es kaum losgehen! Am Gletscher in Sölden lief’s beim Weltcup-Auftakt für die österreichischen Skifahrer (fast) perfekt, da darf man sich als Fan auf einen tollen Winter freuen. Das sagt Reinfried Herbst, ehemaliger Weltklasse-Slalomfahrer.
Was für ein Start der Ski-Saison am Gletscher. Da ist einem richtig das Herz aufgegangen. Und alle rund ums österreichische Team können einmal entspannt durchschnaufen – Vorbereitung war top, die Form stimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.