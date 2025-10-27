Hanke zu Lobau: „Unglaubliche Wertschöpfung!“

Die größten Veränderungen seit Jahren stehen Österreichs Autofahrern bevor: von neuen Verkehrsregeln über den Ausbau der Infrastruktur bis hin zur geplanten Mobilitätswende. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) spricht im krone.tv-Interview über das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Wirtschaft und individueller Freiheit – und verteidigt die Entscheidung für den Bau des Lobautunnels.
Hanke betont die Notwendigkeit einer modernen Verkehrsinfrastruktur für Wien und ganz Österreich. Eine Metropole mit zwei Millionen Einwohnern brauche leistungsfähige Verkehrswege, leistbaren Wohnraum und wirtschaftliche Erschließung. Der Lobautunnel sei dafür ein entscheidender Schritt: Er solle den letzten Lückenschluss im Wiener Straßenring schaffen und Staus auf der Südosttangente reduzieren.
Dass die SPÖ bei den Pensionen spart, gleichzeitig aber Milliarden in den Lobautunnel und die S1 investiert, erklärt der Verkehrsminister mit dem Finanzierungssystem: „Die Mittel stammen nicht aus dem Staatsbudget, sondern aus der nutzerorientierten Finanzierung der Asfinag – also durch Vignetten und Lkw-Maut. Nur jene, die die Straßen tatsächlich nutzen, zahlen somit für neue Projekte.“
„Wir sind eine Konjunkturlokomotive“
Zudem bringe der Bau „unglaubliche wirtschaftliche Wertschöpfung“: Aufträge für Bauunternehmen, Planer und Mittelbetriebe stärken die Konjunktur. „Wir sind eine Konjunkturlokomotive“, so Hanke – Großprojekte seien entscheidend, um Arbeitsplätze zu sichern und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit zu modernisieren.
Im krone.tv-Interview verweist der Minister auch auf den klaren Schwerpunkt auf klimaneutrale Mobilität. Österreich investiere bis 2030 rund 20 Milliarden Euro in den Schienenausbau - von Koralmtunnel über Brenner- bis Semmeringbasistunnel. Auch die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs sei zentral: Ladeinfrastruktur, Umstellung von Bus- und Lkw-Flotten und der technologische Wandel hin zur E-Mobilität sollen den Weg in eine emissionsfreie Zukunft ebnen.
Beim geplanten Verbrenner-Aus 2035 sieht Hanke Planungssicherheit als oberste Priorität: Die Industrie brauche verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen, so der Minister – auch wenn man mögliche Änderungen auf EU-Ebene aufmerksam beobachten müsse.
Das ganze Interview und weitere Details zur Novelle der Straßenverkehrsordnung sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.