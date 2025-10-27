Hanke zu Lobau: „Unglaubliche Wertschöpfung!“

Dass die SPÖ bei den Pensionen spart, gleichzeitig aber Milliarden in den Lobautunnel und die S1 investiert, erklärt der Verkehrsminister mit dem Finanzierungssystem: „Die Mittel stammen nicht aus dem Staatsbudget, sondern aus der nutzerorientierten Finanzierung der Asfinag – also durch Vignetten und Lkw-Maut. Nur jene, die die Straßen tatsächlich nutzen, zahlen somit für neue Projekte.“