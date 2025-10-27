„Es hat überhaupt nichts darauf hingedeutet“

Nach einem Familienstreit soll ein 78-Jähriger in Enns (OÖ) zum Messer gegriffen damit seine Ehefrau und das gemeinsame behinderte Kind getötet haben. Grund für die Tat könnte eine Überlastung durch die Pflege des Kindes (41) gewesen sein. „Nichts deutete darauf hin“, waren sich Anrainer beim „Krone“-Lokalaugenschein einig.