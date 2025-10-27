Vorteilswelt
Sohn und Frau getötet

„Es hat überhaupt nichts darauf hingedeutet“

Oberösterreich
27.10.2025 20:00
Das Haus wurde von Ermittlern der Polizei nach der Tat versiegelt.
Das Haus wurde von Ermittlern der Polizei nach der Tat versiegelt.

Nach einem Familienstreit soll ein 78-Jähriger in Enns (OÖ) zum Messer gegriffen damit seine Ehefrau und das gemeinsame behinderte Kind getötet haben. Grund für die Tat könnte eine Überlastung durch die Pflege des Kindes (41) gewesen sein. „Nichts deutete darauf hin“, waren sich Anrainer beim „Krone“-Lokalaugenschein einig.

„Es muss eine Kurzschlussreaktion gewesen sein.“ Die Anrainer einer ruhigen Wohnhaussiedlung in Enns können sich nicht erklären, was der Auslöser für die Bluttat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gewesen sein soll.

Kommentare

Oberösterreich
