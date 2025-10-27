Fünffacher Vater beteuert: „Ich schlage sie nicht“

Als ihn Justizwachebeamte in Handschellen in den Saal führen, duckt er sich vor den Kameras. Zwischen 2005 und 2020 soll der Angeklagte seine Frau und vier seiner damals minderjährigen Kinder immer wieder geschlagen, misshandelt und bedroht haben. Doch er weist alle Anschuldigungen von sich. „Ich habe meinem ältesten Sohn einmal eine Watsche gegeben, weil er den Jüngeren drangsalierte. Mehr war da nicht“, behauptet er vor Gericht.