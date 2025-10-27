Aus bei Red-Bull-Klub: Klopp feuert seinen Kumpel

Aus und vorbei: Sandro Schwarz ist nicht mehr Trainer der New York Red Bulls! Damit feuerte Jürgen Klopp, der Global Head of Soccer im Bullen-Imperium, seinen nächsten Kumpel.
Die Red Bulls hatten in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungsproblemen den Einzug in die Play-offs der Major League Soccer verpasst. In der vorherigen Saison war es noch deutlich besser gelaufen.
Neben Schwarz ist auch Sportchef Jochen Schneider, der mit seiner Familie nach Europa zurückkehrt, in New York Geschichte.
Nächster Klopp-Wegbegleiter muss gehen
Bei den Entscheidungen hatte auch Jürgen Klopp seine Finger im Spiel. Mit Sandro Schwarz muss der nächste Wegbegleiter des 58-Jährigen seinen Trainer-Posten räumen. Erst Ende März hatte Marco Rose, ebenfalls ein Freund von Klopp, bei RB Leipzig gehen müssen.
Schicker zu Salzburg?
Spannend: Auch in Salzburg könnte es schon bald Änderungen geben. Hoffenheims Andreas Schicker soll ein heißer Kandidat für den Posten des Sport-Geschäftsführers sein. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es bereits ein Telefonat mit Klopp. Bahnt sich ein Hammer in der heimischen Bundesliga an?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.