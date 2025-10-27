Aus bei Red-Bull-Klub: Klopp feuert seinen Kumpel

Schicker zu Salzburg?

Spannend: Auch in Salzburg könnte es schon bald Änderungen geben. Hoffenheims Andreas Schicker soll ein heißer Kandidat für den Posten des Sport-Geschäftsführers sein. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es bereits ein Telefonat mit Klopp. Bahnt sich ein Hammer in der heimischen Bundesliga an?