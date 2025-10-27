Vorteilswelt
Sportliche Talfahrt

Aus bei Red-Bull-Klub: Klopp feuert seinen Kumpel

Fußball International
27.10.2025 19:22
Jürgen Klopp greift bei den New York Red Bulls durch.
Jürgen Klopp greift bei den New York Red Bulls durch.(Bild: Tröster Andreas)

Aus und vorbei: Sandro Schwarz ist nicht mehr Trainer der New York Red Bulls! Damit feuerte Jürgen Klopp, der Global Head of Soccer im Bullen-Imperium, seinen nächsten Kumpel.

Die Red Bulls hatten in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungsproblemen den Einzug in die Play-offs der Major League Soccer verpasst. In der vorherigen Saison war es noch deutlich besser gelaufen.

Neben Schwarz ist auch Sportchef Jochen Schneider, der mit seiner Familie nach Europa zurückkehrt, in New York Geschichte.

Nächster Klopp-Wegbegleiter muss gehen
Bei den Entscheidungen hatte auch Jürgen Klopp seine Finger im Spiel. Mit Sandro Schwarz muss der nächste Wegbegleiter des 58-Jährigen seinen Trainer-Posten räumen. Erst Ende März hatte Marco Rose, ebenfalls ein Freund von Klopp, bei RB Leipzig gehen müssen.

Andreas Schicker
Klopp ist involviert
Medien: Schicker soll Salzburgs Sportboss werden
27.10.2025

Schicker zu Salzburg?
Spannend: Auch in Salzburg könnte es schon bald Änderungen geben. Hoffenheims Andreas Schicker soll ein heißer Kandidat für den Posten des Sport-Geschäftsführers sein. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es bereits ein Telefonat mit Klopp. Bahnt sich ein Hammer in der heimischen Bundesliga an?

Folgen Sie uns auf