Nach dem Derbysieg in Wies: „Wir träumen weiter!“

Wettmannstätten darf nach dem Derbysieg gegen Wies weiter vom Aufstieg träumen. Warum es bei der Mannschaft in der Unterliga West so gut läuft und warum die Funktionärssuche kein Problem ist. Wir fragten nach – beim „Krone“-Spiel der Runde...
Eine Gemeinsamkeit! Sowohl Wies als auch Wettmannstätten einte vor dem „Krone“-Spiel der Runde, dass beide vom bisher Gezeigten überrascht waren. „Daheim spielen wir extrem stark, dafür schwächeln wir auswärts. Vom Ziel, unter die Top-5 zu kommen, rücken wir aber nicht ab“, betont Wies-Präsident Hubert Wolf. Außerdem sei es für Prognosen ohnehin noch zu früh – weil die Liga so spannend sei. „Das Team wird in seiner starken sportlichen Drangphase nicht gebremst, aber den Aufstieg als Ziel auszugeben, fällt uns nicht ein.“
