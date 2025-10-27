Nach dem Derbysieg in Wies: „Wir träumen weiter!“

Eine Gemeinsamkeit! Sowohl Wies als auch Wettmannstätten einte vor dem „Krone“-Spiel der Runde, dass beide vom bisher Gezeigten überrascht waren. „Daheim spielen wir extrem stark, dafür schwächeln wir auswärts. Vom Ziel, unter die Top-5 zu kommen, rücken wir aber nicht ab“, betont Wies-Präsident Hubert Wolf. Außerdem sei es für Prognosen ohnehin noch zu früh – weil die Liga so spannend sei. „Das Team wird in seiner starken sportlichen Drangphase nicht gebremst, aber den Aufstieg als Ziel auszugeben, fällt uns nicht ein.“