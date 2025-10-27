Viele Rekorde, Schnaps und ein heimlicher Leader

Es ist Halbzeit im Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga, sprich, elf von 22 Runden sind absolviert. Zu den 65 Matches kamen im Schnitt so viele Fans wie lange nicht mehr, doch die Heim-Teams schlugen daraus wenig Kapital. Sturm ist zwar Tabellenführer, steht aber auch schon jetzt schlechter da als in den vergangenen Jahren.
Stell dir vor, die heimische Liga ist erstmals seit 2008/09 drauf und dran, die 9000er-Besucher-Marke zu knacken – doch die Heim-Teams lassen oft aus. So passiert in den ersten elf Runden des Grunddurchgangs der Bundesliga. Wo im Schnitt 8816 Fans zu den 65 Matches kamen, die Gastgeber nur in 22 Spielen Siege einfuhren. Was mageren 34 Prozent entspricht.
