Viele Rekorde, Schnaps und ein heimlicher Leader

Es ist Halbzeit im Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga, sprich, elf von 22 Runden sind absolviert. Zu den 65 Matches kamen im Schnitt so viele Fans wie lange nicht mehr, doch die Heim-Teams schlugen daraus wenig Kapital. Sturm ist zwar Tabellenführer, steht aber auch schon jetzt schlechter da als in den vergangenen Jahren.