SPÖ-interner Widerstand gegen eigenes Gesetz

Was die Partei aber auch auf dem neuen Sender SPÖ1-TV nicht dazusagt: Es gibt massive Kritik aus den eigenen Reihen und dem SPÖ-Umfeld. Im Rahmen der Begutachtung des Gesetzesentwurfs äußerten sich die Arbeiterkammer, die Mietervereinigung, aber auch der mächtige ÖGB kritisch. „Die Umsetzung der geplanten Änderungen würde dazu führen, dass eine Vielzahl Mieter beziehungsweise Konsumenten generell zukünftig mit höheren Preisen konfrontiert wären“, heißt es aus der Gewerkschaft.